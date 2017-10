Jugendparlamente und Jugendräte stellen eine konkrete Umsetzung von Jugendpartizipation auf der politischen Ebene dar. In Jugendparlamenten nehmen Vertreter die Interessen von Kindern und Jugendlichen gegenüber den jeweiligen Gemeinden wahr. Zwischen 2002 und 2012 besass auch Dietikon ein Jugendparlament. Die behandelten Themen sind vielfältig. Mal geht es um Schulhofgestaltung, mal um Freizeitanlagen oder auch um Umweltschutz. Lösungsvorschläge werden in Form von Anträgen den Politikern vorgelegt. Da diese nicht verpflichtet sind, einen Antrag in den Gemeinderat einzubringen, müssen sie für die Anliegen der Jugendlichen erst gewonnen werden. Ein Jugendrat ist eine niedrigschwellige partizipatorische Form eines Jugendparlamentes. Hierbei kann jeder Jugendliche sich in Arbeitsgruppen oder Jugendsessionen engagieren und einbringen. Die Jugendlichen erhalten auf diese Weise einen Einblick in die Politik der Erwachsenen.

In der Schweiz entstehen Kinder- und Jugendräte mit Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit. Auch der Dachverband Schweizer Jugendparlamente unterstützt die einzelnen Mitglieder. Auf nationaler Ebene existiert in der Schweiz die Eidgenössische Jugendsession. Sie ist ein jährlich stattfindender Anlass, bei welchem 200 Jugendliche im Bundeshaus politische Forderungen erarbeiten und diese dem Präsidenten des Nationalrates übergeben. (GAH)