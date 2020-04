50-jähriges Bestehen vom Theater Stok in Zürich – Coronavirus traversiert Jubiläumspläne

Peter Doppelfeld war 17 Jahre alt, als er das erste Mal das Theater Stok in Zürich betrat. Es war im Jahr 1976 und der KV-Lehrling zeigte schon damals ein brennendes Interesse für Literatur und Theater. Gespielt wurde «Glückliche Tage» des irischen Schriftstellers Samuel Beckett. Ein Schlüsselmoment für Doppelfeld. Nicht nur die Inszenierung des Theatergründers Zbigniew Stok imponierte ihm, sondern auch die Schauspielerin Erica Hänssler, damalige Partnerin und Lebensgefährtin von Stok. Sie sollte Jahre später in Doppelfelds Leben eine bedeutende Rolle spielen.

Heute ist Doppelfeld Leiter des Theaters Stok und die Kulturstätte blickt auf 50 Jahre ihres Bestehens zurück. Am 4. April 1970 öffnete das Theater erstmals seine Tore. Entsprechend hätten in diesen Tagen die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen sollen mit dem traditionellen Geburtstagsfest, welches das Theater jedes Jahr ausrichtet, oder die Teilnahme an der Reihe «Sich erinnern» im Museum Strauhof. Aufgrund der ausserordentlichen Coronavirus-Situation wurden nun alle Anlässe vorerst abgesagt. «Wir leben in besonderen, unglücklichen Zeiten», sagt Doppelfeld.

Denn das Herzstück des Jubiläums hätte nicht auf der Bühne, sondern im Stadtarchiv Zürich stattgefunden. Für drei Monate sollte dort die Retrospektive «Theater Leben – 50 Jahre Theater Stok» gezeigt werden. Die Geschichte des Theaters, kuratiert von Christina Steybe, wird darin mit Informationstafeln und Plakaten, mit Masken und Kostümen aus über 80 Eigenproduktionen, vermittelt. Die Arbeit soll nicht umsonst gewesen sein. «Die Ausstellung wird verschoben», versichert Steybe.

Mit Leidenschaft für die Bühne gesegnet

Es ist eine Ausstellung, auf die es sich zu warten lohnt. Zbignew Stok aus Warschau, 1924 geboren, schaute bereits vor der Theatergründung auf ein Leben zurück, das genügend Stoff für ein Stück hergeben würde. Er überlebte das Konzentrationslager Lublin-Majdanek und war der jüngste Theaterintendant Polens – um nur zwei Meilensteine zu nennen. 1968 wurde Zürich zu seiner Wahlheimat und zwei Jahre später eröffnete er sein Theater mit dem Stück «Zwei auf der Schaukel» von William Gibson. Zunächst noch in einem Provisorium an der Leonhardstrasse, zog man ab Oktober 1971 in einen ehemaligen Weinkeller am Hirschengraben, wo das Theater bis heute beheimatet ist. Unter dem Kreuzgewölbe finden rund 80 Zuschauende Platz.

Zwei Jahre später traf Stok auf Erica Hänssler, welche die Schauspielausbildung unter seiner Obhut absolvierte. Beide hatten eine grosse Leidenschaft für die Bühne. Das kleine Ensemble konnte allerdings wegen Geldmangels nur bis 1979 aufrechterhalten werden. Danach begannen sie, Soloprojekte für Hänssler zu erarbeiten. Es waren Stücke nach Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche oder Franz Kafka. Mit diesen Aufführungen prägte das Paar die Zürcher Theaterszene.

Im Jahr 1990 starb Stok nach langer Krankheit und Hänssler führte das Theater alleine weiter. Zwei Jahre später trat Peter Doppelfeld in ihr Leben, sowohl beruflich wie privat. Hänssler bezeichnete ihn als «Glücksfall». Sie arbeiteten fortan gemeinsam und verfolgten den bereits etablierten Stil. Sie führten als Allrounder den kompletten Theaterbetrieb zu zweit. «Wir haben nie einen Mainstream bedient, sondern uns bewusst für das, was uns gerade bewegte, entschieden. Wir führten viele Gespräche und Diskussionen über Kunst und Literatur und liessen uns von deren Inhalten für eine Zeit leiten.» So entstanden ganz eigene Aufführungen. «Die Beschäftigung mit den Themen führte auch zu Konfrontationen, sie waren aber immer geprägt von gegenseitigem Respekt», sagt Doppelfeld über die gemeinsame Zeit.