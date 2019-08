Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt, überquerte ein 84-jähriger Fussgänger bei der Haltestelle Waldburg die Forchstrasse und anschliessend das bergwärts führende Geleise der Forchbahn. Als er versuchte, den sich bereits talwärts bewegenden Zug zu erreichen, stolperte er und geriet unter den Zug. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Wegen des Unfalls war der betroffene Abschnitt während rund drei Stunden gesperrt, heisst es in der Mitteilung weiter. Bis ca. 14.30 Uhr wurde der Verkehr auf der Forchstrasse neben der Station Waldburg einspurig geführt.

