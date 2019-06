Der E-Biker fuhr gemäss ersten polizeilichen Erkenntnissen gegen 15 Uhr auf dem Radweg entlang der Rüdlingerstrasse Richtung Flaach, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich. Bei der Kreuzung Nackemerwäg habe er angehalten, um die Strasse zu überqueren, als es zur Kollision mit einem in Richtung Flaach fahrenden Autos kam. Dabei zog sich der 85-jährige Mann schwerste Verletzungen zu und verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch am Unfallort. Die 60-jährige Automobilistin blieb unverletzt.

Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Zürich sowie die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

