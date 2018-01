Ein runder Geburtstag war es nicht, der gestern im Kloster Fahr begangen wurde. Dennoch war er speziell. Auf den Tag genau vor 888 Jahren begann die Geschichte des Klosters. Am 22. Januar 1130 schenkte Freiherr Lütold II. von Regensberg seinen Grundbesitz an der Limmat dem Kloster Einsiedeln, mit der Bedingung dort ein Frauenkloster zu bauen. Seither haben «unzählige Schwestern diesen Ort belebt, gehütet und gepflegt», wie Priorin Irene in ihrer Ansprache sagte.

Die Frauen im Fahr hätten immer wieder die Zeichen der Zeit erkannt und mutige Schritte gewagt, etwa mit der Gründung und dann auch der Schliessung der Bäuerinnenschule. «Die Frauen im Fahr haben Geschichte geschrieben, auch wenn in den Archiven dazu wenig zu lesen ist. Die Handschrift ist der Ort selber, so wie er sich heute zeigt», sagte die Priorin.

Illustre Gäste

Ein Ort, der nicht nur von vielen Limmattalern bis heute als ruhige Oase geschätzt wird. Dass die Verbundenheit mit dem Kloster weit über die Region hinaus gross ist, zeigte sich auch an den Gästen, die an der gestrigen Feier zugegen waren. Neben Vertretern der Kirche, wie dem Basler Bischof Felix Gmür oder Abt Urban Federer vom Kloster Einsiedeln, zu dem Fahr bis heute gehört, fanden auch die Aargauer beziehungsweise die Zürcher Regierung mit den Regierungsräten Markus Dieth und Thomas Heiniger den Weg ins Limmattal.

Und auch der Bund war in Person von Verkehrsministerin Doris Leuthard in der Klosterkirche vertreten. Denn den Schwestern sei es wichtig gewesen, für die Festansprache eine Frau zu gewinnen, sagte die Priorin. «Da es in der katholischen Kirche noch keine Bischöfinnen gibt und auch keine weiblichen Kardinäle, sind wir aus der kirchlichen Welt hinausgegangen in die Politik. Und da haben wir mutig an der obersten Stelle angefragt», so die Priorin.