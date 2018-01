Bettina Hamilton-Irvine hat die LiZ seit 2008 massgeblich geprägt. Ob als Redaktorin, später als stellvertretende Chefredaktorin und in den vergangenen zwei Jahren als Chefredaktorin – immer engagierte sie sich mit grosser Leidenschaft für den Regionaljournalismus und für unsere Zeitung, auch und gerade im Wandel, der die Medienbranche in den vergangenen zehn Jahren erfasst hat. Sie setzte mit eigenen Texten journalistische Akzente, führte die Redaktion umsichtig und sorgte dafür, dass die Region Limmattal eine starke mediale Stimme hat. Dafür danke ich ihr im Namen der AZ Medien ganz herzlich.

Wechsel per 1. März

Als Nachfolger konnten wir mit David Egger einen sehr talentierten Journalisten gewinnen, der seit vier Jahren bei den AZ Medien tätig ist und seit zwei Jahren als Redaktor bei der Limmattaler Zeitung arbeitet. Er hat sich als Rechercheur und prägnanter Schreiber einen Namen gemacht und ist mit Herzblut Regionaljournalist. Er wird mit seinem Team sicherstellen, dass die LiZ – ob gedruckt oder digital, ob werktags oder als Schweiz am Wochenende – die starke Stimme des Limmattals bleibt.

David Egger wuchs im Freiamt auf, verdiente sein erstes Geld als Zeitungsverträger und studierte an der Universität Bern Philosophie und Germanistik. Er schrieb für den «Wohler Anzeiger» und war für das Studentenmagazin der Universität Bern tätig. David Egger absolvierte den Diplomlehrgang des Medienausbildungszentrums MAZ in Luzern. Er wird die Funktion des Chefredaktors der «Limmattaler Zeitung» am 1. März übernehmen.

Stellvertreter: Sandro Zimmerli

Stellvertretender Chefredaktor ist bereits seit Dezember 2017 Sandro Zimmerli. Der erfahrene Journalist stiess 2007 als Redaktor zur LiZ. Seine profilierten Texte und Hintergrundartikel sind unseren Leserinnen und Lesern ein Begriff. Sandro Zimmerli übernahm in den vergangenen Jahren zudem Verantwortung als Blattmacher.

Wir wünschen David Egger und Sandro Zimmerli bei der Erfüllung ihrer neuen Aufgaben weiterhin viel Erfolg, wir freuen uns auf die Weiterführung unserer Zusammenarbeit. Auch Bettina Hamilton-Irvine wünschen wir für ihre künftige Tätigkeit viel Erfolg.