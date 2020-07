Ärztlicher Direktor des Basler Unispitals wechselt nach Zürich

Die Suche nach einer Nachfolge Meiers werde umgehend gestartet, teilte das Basler Universitätsspital am Mittwoch mit. Die Stelle werde intern und extern ausgeschrieben. Eine allfällige Interimslösung ab 1. Oktober werde zur gegebenen Zeit geregelt.

Meier war in seinem Basler Amt massgeblich mit der Weiterentwicklung der Organisation des Universitätsspitals Basel beschäftigt. Im Communiqué lässt er verlauten, dass sein Herz aber besonders für Klinik, Lehre, Weiterbildung und Forschung in der Medizin schlage, so dass er sich freue, am Universitätsspital Zürich die Klinik und Poliklinik für Innere Medizin zu übernehmen.