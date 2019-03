Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer verzichtet auf seine Kandidatur in den Ständerat. Er hat sich zurückgezogen und will nun «mit aller Kraft die Kandidatur von Roger Köppel unterstützen». Für diesen hat sich am Dienstagabend der Kantonalvorstand ausgesprochen. Den definitiven Entscheid fällen die Delegierten am 2. April.