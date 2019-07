Der Wirtschaftsstandort Zürich ist gemäss einem Bericht der Europäischen Kommission Europameister in Innovation. Dieser Regionale Innovationsanzeiger (RIS) vergleicht 238 Regionen in 23 EU-Ländern sowie in Norwegen, Serbien und in der Schweiz. Die Region Zürich erhält diese Auszeichnung bereits zum dritten Mal.