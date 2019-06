Es ist heiss an diesem Donnerstagabend, besonders im Saal des Katholischen Pfarreizentrums in Schlieren. Trotzdem herrscht emsiges Treiben und mittendrin steht Bruno Sonetto, der Schlieremer Musiker und Produzent. Geprobt wird sein neues Musical «Come una farfalla nel vento» (übersetzt: «Wie ein Schmetterling im Wind»). Es sind nur noch zwei Tage bis zur Premiere und die Aufgaben und Einsätze der rund 80 Personen vor und hinter der Bühne müssen koordiniert werden. Die Energie aller Mitwirkenden ist spürbar und als die Musik erklingt, wähnt man sich irgendwo in Italien.

Es ist das fünfte Musical von Sonetto, das wiederum aus seiner Feder stammt und in italienischer Sprache aufgeführt wird. Er schrieb nicht nur die 20 darin enthaltenen Songs, sondern er ist auch Urheber der Geschichte, ist für die Choreografie verantwortlich und hat letztendlich jedes kleinste Detail geplant. «Das neue Musical ist für mich speziell, da es eine Auftragsarbeit für die Katholische Kirche Schlieren darstellt», sagt Sonetto. Er erhielt die Anfrage, um deren kürzlich neu eröffnetes Pfarreizentrum erstmals mit einem grossen musikalischen Projekt zu bespielen. Zudem sollte es ein Werk sein, das die Integration thematisiert. Beste Voraussetzungen für Sonetto, um basierend darauf ein neues Musical zu schreiben.

«Man fühlt sich fragil»

«Wie ein Schmetterling im Wind» erzählt die Geschichten von vier Menschen, die alle aus verschiedenen Gründen, sei es wegen eines Krieges oder aus wirtschaftlichen Gründen, ihre Heimat für die «Neue Welt» verlassen. «Wir erwähnen bewusst keinen Namen für diese Neue Welt, denn diese kann überall sein», sagt Sonetto. Freilich erinnert der Grundgedanke an die italienischen Einwanderer in die Vereinigten Staaten – zwischen 1820 und 1978 emmigrierten Millionen Italiener nach Amerika.

«Als Immigrant fühlst Du dich wie ein Schmetterling im Wind, daher auch der Titel. Man fühlt sich fragil, wird rumgestossen und sucht seinen Weg in der Fremde.» Sonetto selbst, Sohn italienischer Einwanderer, die in die Schweiz kamen, liess seine Erfahrungen in das Musical einfliessen. «Die Message der Geschichte ist: Ja, wir sind fern von der Heimat, aber wir sind angekommen und durften uns ein neues Leben aufbauen», sagt Sonetto.