Ruhestand sieht anders aus. Der Aescher Roland Wiederkehr wird im Januar seinen 75. Geburtstag feiern und ist so aktiv wie eh und je. Er sitzt in Vorständen, politisiert, organisiert, berät und macht sich Sorgen um die Zukunft unseres Planeten. Was treibt ihn an? «Ich konnte in meinem Leben so viele Kontakte knüpfen. Da wäre es falsch, wenn ich diese nicht nutzen würde, um Gutes zu tun» sagt er.

Gutes tut Roland Wiederkehr, der 20 Jahre den WWF Schweiz leitete und bis 2003 während 16 Jahren im Nationalrat politisierte, an vielen Fronten. Mit seiner Stiftung Care Cross für Gesundheit und Umwelt setzt er sich unter anderem international für mehr Sicherheit im Strassenverkehr ein.

Mit finanzieller Unterstützung der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) initiiert er in den ehemaligen Ostblockländern, insbesondere in Polen, entsprechende Kampagnen. In Indien unterstützt seine Stiftung das Hilfswerk Jaipur Foot. «Allein dort verlieren jährlich 12 000 meist junge Menschen bei einem Verkehrsunfall ein Bein. Diesen Menschen wollen wir mit unserem Projekt, das für Prothesen Geld sammelt, buchstäblich wieder auf die Beine helfen.»

Für dreissigjährigen Einsatz geehrt

Die negativen Seiten des Strassenverkehrs haben Roland Wiederkehr bereits vor Jahren beschäftigt. 1989 gründete er die Vereinigung der Familien von Strassenopfern und später die Stiftung Road Cross, die unter anderem für die Raserinitiative verantwortlich zeichnete. «Es ist doch nicht in Ordnung, dass einer rasen kann, wie er will und wenn er ein Kind überfährt, wird er lediglich gebüsst und auf Bewährung verurteilt», sagt er. Vor einem Jahr erhielt Wiederkehr in Dublin den President Award der Europäischen Verkehrspolizei (Tispol) für seinen dreissigjährigen Einsatz für weniger Tote und Verletzte im Verkehr und für mehr Hilfe für Opfer.