Die Einladungen sind bereits in die Briefkästen in Oetwil und Umgebung eingeflattert: Das nächste Kellerfest steht vor der Tür. Am Freitag und Samstag wird zum 49. Mal rund ums Dorfzentrum gefeiert.

Los geht es um 18.30 Uhr mit dem Behördenapéro, danach darf sich die Partymeute zu den Klängen der Soul-Pop-Rock-Funk-Coverband Wish and the Mob bewegen. Bis 2 Uhr, dann ist Schluss. «Dafür ist der Samstag familienfreundlicher», sagt Michal Felt, Präsident des Kellerfest-Organisationskomitees. Von Kinderschminken bis zu einer Einsatzdemo der Feuerwehr steht einiges auf dem Programm. «Es ist für jede Generation etwas dabei», sagt Felt.

Auch was das Kulinarische anbelangt, hat das Kellerfest vieles zu bieten: Unter anderem Thai-Essen, einen Risotto-Stand, einen Kuchenverkauf der 6. Klasse des Schulhaus Letten oder einen Raclette-Keller. «Für den Alkoholkonsum haben wir ein spezielles System. Jugendliche ab 16 und 18 Jahren tragen verschiedene Handgelenk-Bänder», erklärt Felt. Jugendliche ab 16 Jahren würden ausschliesslich Bier und Wein erhalten, während den 18-Jährigen auch Spirituosen ausgeschenkt werden.

Damit auch die Erwachsenen ohne Sorgen trinken können, hat das OK an beiden Abenden für einen Shuttle-Taxi-Dienst gesorgt. Ab 0.30 Uhr fährt er im Stundentakt bis 2.30 Uhr in die umliegenden Gemeinden. «Das ist eine günstige Variante, die die Feiernden nicht daran hindert, auch mal ein Glas Wein zu trinken», sagt Felt.