Arbeitslosenzahlen steigent: Jeder dritte Angestellte im Kanton Zürich ist von Kurzarbeit betroffen

Kurzarbeit haben vor allem Erwerbstätige aus dem Gastgewerbe, dem Detail- und Grosshandel, dem Baugewerbe, aber auch die Unterhaltungs- und Erholungsbranche sind stark betroffen, wie aus den am Mittwoch publizierten Zahlen des Kantons hervorgeht.

Vermehrt Junge auf dem RAV

Obwohl die Regierung wiederholt an die Unternehmen appellierte, die Angestellten nicht zu entlassen, sind die Arbeitslosenzahlen bereits deutlich gestiegen. Rund 11'000 Personen haben sich im März neu auf dem RAV angemeldet, mehr als doppelt so viele wie in den vergangenen Monaten. Die Arbeitslosenquote ist um 0,5 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent gestiegen. Das ist mehr als in der gesamten Schweiz.

Auf dem RAV landen für einmal vor allem jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu einem Alter von 30 Jahren. Von Arbeitslosigkeit besonders betroffen sind vor allem das Gastgewerbe, und der Wirtschaftszweig Kunst, Unterhaltung und Erholung.