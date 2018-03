Zurück ins Auto: Vom Seegaden geht es zum Gebiet Zwischen den Häuen, vorbei an etwas mehr als mannshohen Waldstücken. Das sind jene Gebiete, die einst Lothar zerstört hat.

Zwischen den Häuen ist nichts mehr, wie es war. Aus dem Wald, der hier in rund einem halben Jahrhundert neu entstand, nachdem ein Sturm den Vorgängerwald kahlrasiert hatte, ist eine erdige Fläche geworden, bedeckt mit kleineren Fichtenzweigen. «Nach 50 Jahren Wachstum hätten diese Bäume langsam Ertrag abgeworfen. Stattdessen liegt jetzt wieder alles am Boden», sagt Helfenberger und lässt den Blick über das rund drei Hektaren grosse Areal schweifen, auf dem nur ein paar dünne, jüngere Laubbäume standgehalten haben. Bald sollen neue Bäume gesetzt werden: «Die Pflanzen sind bestellt. Vor allem Eichen und Ahorn wollen wir hier», sagt Helfenberger.

Weiter müssen noch die restlichen grossen Holzhaufen weggeräumt werden. «Theoretisch könnte man sie auch chemisch behandeln, um sie länger hier stehen zu lassen, aber wir sind hier im Quellschutzgebiet.»

Es fehlten nur wenige Meter

Nun fährt er zurück ins Dorf, vorbei am Restaurant Landhus. Beim Volg biegt er rechts ab, vorbei an der Bibliothek geht es die Haldenstrasse und die Grossacherstrasse den Berg hinauf. Am Rand des Siedlungsgebiets der nächste Halt. Beim Chürzibach hat es auch einige Bäume umgeworfen. Einer davon knallte auf die Terrasse eines Einfamilienhauses. Wenige Meter fehlten und das Haus wäre kaputt gegangen.

Noch schlimmer ist aber, dass die wenigen Bäume hier, die den Sturm überlebt haben, auch noch gefällt werden müssen. Zum einen aus Sicherheitsgründen, weil jetzt die Erde wegen der gefallenen Bäume weniger stabil ist und zum anderen, weil sich die Bäume, die noch stehen, Schatten gewöhnt sind. «Wenn sie einen Sonnenbrand bekommen, ist das zu gefährlich, sie könnten auch noch brechen.» Nur ein paar kleine Exemplare dürfen stehen bleiben. Während sich die einen Nachbarn über mehr Sonne im Garten freuen, ärgern sich die anderen darüber, dass es hier keinen Wald mehr hat. «Mir passt es auch nicht, es ist ein krasser Eingriff. Aber es ist nötig und das wollte ich erklären», sagt Helfenberger. «Wir werden hier Eichen, Ahorn, Buche und Kirschbäume pflanzen. Das wird irgendwann wieder schön aussehen. Aber wir erleben das nicht mehr.»

Etwas weiter oben am Chürzibach rattert eine Spezialmaschine eines Forstunternehmens und räumt die gefällten Bäume weg.