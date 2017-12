Was Gemeinderat Pascal Leuchtmann (SP) bereits am Montagabend in seinem Votum vor dem Schlieremer Parlament angetönt hatte, wurde schon in der Nacht auf Dienstag in die Tat umgesetzt. So goutieren Gemeinderäte der SP, der Grünen und der GLP nicht, dass sich das Parlament für eine verkürzte Begegnungszone am Bahnhof entschied und lancieren nun gemeinsam die Volksinitiative «Begegnungszone im Bahnhofsbereich». Demnach soll zwischen Bahnhofstrasse, Güterstrasse und der SBB-Personenunterführung West eine Tempo-20-Zone erstellt werden – so wie es der Stadtrat in seinem ursprünglichen Projekt vorsah.

19 Gemeinderäte waren am Montagabend für und 16 gegen das Stutzen des Original-Projekts. Sie stellten sich hinter den Vorschlag der Rechnungsprüfungskommission (RPK), die Begegnungszone nur zwischen Bahnhofstrasse und Neuer Fossertstrasse erstellen zu lassen. Auf diese Weise könnten die Post- und Lidl-Filiale – diese werden in den beiden Neubauten der SBB erstellt – besser von Autos angefahren werden und es entstünden weniger Konfliktsituationen mit Fussgängern.