Vor 200 Jahren bestand das heutige Stadtgebiet von Zürich noch grösstenteils aus Landwirtschaftsflächen. Heute sind 34 Prozent des Bodens versiegelt. Und der Nutzungsdruck auf die verbleibenden Grünflächen nimmt im Zuge der Verdichtung weiter zu: Bis zum Jahr 2040 soll die Stadt gemäss Prognosen 90'000 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner aufnehmen. Ihre Bevölkerung wüchse damit auf 520'000 Personen an.

Gleichzeitig bringt der Klimawandel Zürich ins Schwitzen: Bereits heute liegen die Temperaturen in der Stadt um bis zu 10 Grad höher als im Umland. «Gebäude, Strassen und Plätze erwärmen sich mehr als Grünräume», hält Stadtrat Richard Wolff (AL) im gestern veröffentlichten Grünbuch der Stadt Zürich fest. Mit dem gut 80 Seiten dicken Buch gibt sich die Stadt Richtlinien, wie sie mit den Grünflächen angesichts von Städtewachstum und Klimawandel in den kommenden Jahren umgehen will.