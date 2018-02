Ob am Bahnhof, neben der Hauptstrasse oder in den Vorgärten einiger Häuser: Überall in Dietikon lachen uns Politiker dieser Tage von Plakatwänden entgegen, empfehlen sich und ihre Partei zur Wahl am 4. März. Damit scheinen nicht alle zufrieden zu sein. Auch dieses Jahr ist es wieder zu beschädigten, verschmierten oder entfernten Plakaten gekommen. Für die Parteien, von den vier wählerstärksten sind alle betroffen, ist dies jeweils ein grosses Ärgernis. «Für die Arbeit ist es schade. Wir sind in der Freizeit unterwegs um, die Plakate anzubringen, welche dann teilweise wieder heruntergerissen werden», sagt Stephan Wittwer, Dietiker SVP-Fraktionspräsident.