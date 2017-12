Weil der Hechtbestand in den vergangenen Jahren im Zürichsee stark gewachsen ist, braucht der Fisch dort keinen speziellen Schutz mehr. Das haben die Fischereikommissionen der Kantone Zürich, St. Gallen, Schwyz und Glarus gemeinsam festgelegt. Ab 2018 werden deshalb die Schonzeit und die Fangmindestmasse aufgehoben und das Aussetzen von Zuchthechten eingestellt. Grund dafür, dass die Hechte sich freudig vermehren, sei das Entstehen ausgedehnter Unterwasserrasen, wie die Fischereikommission Schwyz im Amtsblatt vom vergangenen Freitag schreibt. Dieses Habitat sei ein riesiges Laichgebiet für Hechte.

Rolf Schatz, Präsident von «Dä Neu Fischer – IG für nachhaltige Fischerei», erklärt: «Der Hechtbestand hat sich stark vergrössert, weil im saubereren Zürichsee das Sonnenlicht tiefer eindringt. So kann die Fotosynthese einsetzen und es entstehen Unterwassergärten.» Diese Gärten benötigten die Hechte in ihrer ersten Lebenswoche, weil sie sich an den Pflanzenstängeln und Schilfrohren festhaften.

Der Langnauer sass als Vertreter der IG mit am runden Tisch, der die neusten Massnahmen festgelegt hat. «Wir finden den Entscheid gut», sagt Schatz. Der Hechtbestand sei nicht zu hoch, aber seit Jahren sehr gut.

Berufsfischer sind skeptisch

Der Gefahr des «Ausfischens» sieht Schatz denn auch relativ gelassen gegenüber. Ignoranz des Menschen sei immer wieder vorhanden. «Aber eigentlich weiss jeder Fischer, wann der Hecht geschont werden sollte.» Gehe ein Hecht in der Laichzeit ins Netz, sollte er wieder freigelassen werden. Schatz geht deshalb nicht davon aus, dass sich der Hechtbestand im Zürichsee durch die neue Regelung gross verändern wird.