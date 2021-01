Bevölkerung ist auch im Coronajahr gewachsen: Nun liegt der Rekord von 1962 in Griffweite

Zürich hat gegenwärtig fast so viele Einwohner wie im bisherigen Rekordjahr 1962 (siehe Text oben). Doch sie verteilen sich erheblich anders auf die Stadtquartiere als vor knapp 60 Jahren, wie dem kürzlich veröffentlichten Dokument «Zürcher Stadtquartiere» von Statistik Stadt Zürich zu entnehmen ist.

Damals waren vor allem zentrumsnahe Quartiere dicht besiedelt, und zwar oft erheblich dichter als heute; insbesondere gilt dies für die damaligen Arbeiterquartiere. Heute verteilt sich die Bevölkerung gleichmässiger bis hin zu den Aussenquartiere in Zürich-West und Zürich-Nord, die in den letzten Jahren einen starken Bauboom erlebten.

Stark abgenommen hat die Bevölkerungsdichte insbesondere im Langstrassenquartier, aber auch in der Altstadt rechts der Limmat.

Die Ausgangsgebiete Langstrassenquartier und Escher-Wyss sind durch eine besonders junge Einwohnerschaft geprägt: Das Gros der Bevölkerung ist hier um die 25 Jahre alt; im Quartier Witikon oben am Zürichberg hingegen ist die Altersdurchmischung der 5- bis 80-Jährigen besonders ausgewogen.

Den höchsten Ausländeranteil in Zürich verzeichnet das Quartier Schwamendingen- Mitte mit 43 Prozent, den tiefsten das stark von Genossenschaftswohnungen geprägte Quartier Friesenberg (19 Prozent) am Nordhang des Üetlibergs. Die grösste Aus ländergruppe sind die Deutschen, gefolgt von den Italienern. Der Ausländeranteil in Zürich insgesamt liegt bei 32 Prozent.

Der Anteil der englisch sprachigen Ausländer ist be sonders in eher teuren Wohn gegenden wie Seefeld, Enge und Hirslanden hoch: Im Seefeld stellen US-Amerikaner, in der Enge und im Hirslandenquartier Bürgerinnen und Bürger Grossbritanniens jeweils die drittgrösste Ausländer gruppe nach den Deutschen und Italienern.

Die höchsten Kinderanteile von den 34 Zürcher Quartieren haben jene, die auch den höchsten Anteil an Genossenschaftswohnungen haben, nämlich Friesenberg und Saatlen, mit jeweils gut 20 Prozent 0- bis 14-Jährigen.