Jeden Mittwoch um 20 Uhr trifft sich der Turnverein XY in der Halle zum Training. Ein bewährtes Ritual. Anja Kirig bezweifelt jedoch, dass dieses Konzept in 15 Jahren noch überall funktioniert. Die deutsche Zukunftsforscherin hat untersucht, wie sich der Breitensport aufgrund der grossen Trends wandeln wird. Gestern hat sie am «Forum Sportkanton Zürich» darüber referiert. Es wird jährlich vom Zürcher Sportamt und dem Kantonalverband für Sport organisiert. In ihrer Studie stellt Kirig Thesen auf, zeigt aber auch, welche Chancen sich den Sportvereinen bieten.

Kirig geht davon aus, dass der Freizeitsportler im Jahr 2030 noch gesundheitsbewusster ist. Er sieht den Sport nicht primär als Spass, sondern als seine Pflicht, um physisch und psychisch fit zu bleiben. Seine Motivation ist eine hohe Lebensqualität, weniger die Konkurrenz oder Leistung. Wobei seine Bemühungen von Arbeitgeber und Krankenkasse unterstützt werden. Und er nutzt technische Hilfsmittel, die ihm beispielsweise bei der Motivation oder dem Aufbau von Trainingsplänen helfen.

Nach Kirigs These ist der Freizeitsportler 2030 nicht mehr bereit, jeden Mittwoch um 20 Uhr in der Turnhalle zu stehen. Wann und wo er Sport betreibt, will er selber bestimmen: Ob an seinem Arbeitsort, unterwegs, daheim oder in einer Halle. Dennoch braucht er das Wir-Gefühl. Er will sich vernetzen, sich über neue Trainingsformen oder seine Fortschritte austauschen. Und er nutzt soziale Plattformen, um sich spontan mit Gleichgesinnten zu treffen.

Der Sport muss zu den Leuten

Die Entwicklung ist schon heute zu beobachten. Doch sie werde sich verstärken, ist Kirig überzeugt. Dabei stellt sich die Frage, ob Sportvereine in 15 Jahren noch eine Daseinsberechtigung haben. Ja, sagt Kirig, aber wahrscheinlich in einer anderen Form. «Jeder Verein sollte sich deshalb überlegen, wo seine Stärken liegen und was er künftig anbieten will.» Eines sei klar: Die Leute kommen nicht mehr zum Sport, der Sport muss zu den Leuten.