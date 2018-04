Am kommenden Montag feiert sich das Lesen selbst: Dann findet der Welttag des Buches statt. Das grosse Lesefest wurde von der Unesco vor über 20 Jahren ins Leben gerufen. Auf Antrag des spanischen Staates erklärte sie den 23. April zum Feiertag für die Kultur des geschriebenen Wortes.

An diesem Datum sollen Miguel de Cervantes in Madrid und William Shakespeare in Stratford-upon-Avon gestorben sein. Zudem ist es auch der Geburts- oder Sterbetag einer Reihe von anderen prominenten Autoren wie Vladimir Nabokov oder Maurice Druon.

Verschenkte Bücher

Auch die Stadtbibliothek Dietikon feiert. Sie verschenkt zum Anlass ausgemusterte Bücher ihres insgesamt 29'000 Medien umfassenden Bestandes. Darin enthalten sind nebst klassischen Büchern in Deutsch und zehn weiteren Sprachen auch CDs, Spiele, Filme, Zeitschriften, Landkarten und Wanderkarten. «Der Verschenktag ist sehr beliebt», weiss Agnes Matt, Leiterin der Stadtbibliothek Dietikon, aus anderen Jahren. «Wir sehen dann viele Leute, die sonst nie in die Bibliothek kommen.»