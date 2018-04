Darauf folgte Mendelssohns «Sinfonie Nr. 10 h-moll». Das semi-professionelle Streichorchester spielte mit hörbarer Leichtigkeit und erweckte wechselhafte Emotionen. Wehmut, wenn man sich an vergangene Zeiten erinnerte. Oder Erleichterung – darüber, dass sie eben vergangen sind.

Zu seinem Arrangement von Cimarosas Klavierstück «Concerto in C» trat Arter als Solist auf. Es wurde, so schien es, ein Zwiegespräch zwischen Oboe und Streichern evoziert: rasant, launig und lebhaft. «Ich habe mich beim Arrangieren an der Klassik orientiert, im Sinne der tempi passati, und nicht an der romantisierten Interpretation des frühen 20. Jahrhunderts», sagte Arter nach dem Konzert.

Intermission der Kirchenglocken

Sowohl die «Lieder ohne Worte» des jungen Mendelssohn wie auch Janáčeks «Suite für Streicher» zeigen noch nicht die charakteristischen Stilmerkmale der späteren Meister. Doch ihre Interpretation versprühte eine Energie, dass es eine Freude war zuzuhören.

Zu nennen sei hier eine ungefragte akustische Intermission: Prompt auf den Schlussakkord des vierten Satzes von Janáček setzten die Kirchenglocken ein. Mit stoischer Ruhe liess Arter fünf Minuten pausieren, bis die Ohren des Publikums wieder voll und ganz ihm gehörten. Ein letztes fulminantes Crescendo, im Licht der hereinfallenden Abendsonne. Es dauerte einen Moment, gerade so lang wie ein Atemzug, dann brandete der Applaus auf.