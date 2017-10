Martin Müller (52) lebte seit 1994 in Dietikon und zog hier mit seiner Frau zwei Kinder gross. Er engagierte sich bereits ab 1998 in der Lokalpolitik und sass von 2008 bis 2010 zunächst für die FDP im Gemeinderat, die er auch präsidierte. Nachdem er von seiner Partei nicht wieder aufgestellt wurde, trat er 2010 aus und versuchte es erfolglos als parteiloser Kandidat für Gemeinderat, Stadtrat und Stadtpräsidium. Als Mitglied der DP gelang ihm 2014 der Sprung zurück in den Gemeinderat. Nachdem er in Dietikon als selbstständiger IT-Consultant gearbeitet hat, will er jetzt in die Nähe seines neuen Arbeitgebers in Suhr ziehen.