Der Höhepunkt der Feierlichkeiten fand anschliessend auf dem Kasernenareal unter den Augen der Öffentlichkeit statt. Die drei Kompanien in Reih und Glied vor sich aufgestellt, zeigte sich Kommandant Huber erfreut. «Heute beginnt mit dem Einzug des Infanterie-Durchdiener-Kommandos 14 ein Neuanfang – Zürich hat nun wieder eine Infanterie-Rekrutenschule.» Die Infanterie-Unteroffizierschule wird neu ebenfalls in Birmensdorf angesiedelt sein. Auch wenn der Standort gewechselt habe, die Durchdiener stünden weiterhin für Einsätze zugunsten des Botschaftsschutzes, zur Unterstützung am WEF in Davos sowie für kulturelle und sportliche Grossanlässe in der ganzen Schweiz bereit. «Wir verstehen uns als Teil der Bevölkerung, die auf Zeit hier lebt und arbeitet», bekräftigte Huber die starke Verankerung des Militärs in Birmensdorf.

Die Organisation des Umzugs nach Birmensdorf sei eine kleine Herausforderung gewesen, meinte Huber. Diese musste nämlich parallel zu den weiteren Veränderungen, wie zum Beispiel der Umstellung von drei auf zwei jährlich startende Rekrutenschulen, realisiert werden. «Alle Schritte zu synchronisieren, war nicht ganz einfach», erklärte der Kommandant. Zwar würde nun auch mehr militärisches Berufspersonal im Reppischtal eingesetzt werden, doch schon früher hätten diese an den beiden Standorten Birmensdorf und Aarau, gearbeitet. An seinem neuen Arbeitsplatz fühlt sich der hohe Militär jedoch schon wohl. «Wir fühlen uns hier sehr willkommen.»

«Wir sind ein stolzer Militärkanton»

Über den Entscheid, die Infanterie-Durchdiener-Rekrutenschule in den «schönsten Schweizer Kanton» und somit auf das Zürcher Kantonsgebiet zu verlegen, freute sich vor allem Regierungsrat Mario Fehr. «Endlich haben wir nach 15 Jahren wieder eine richtige Infanterie-Rekrutenschule in unserer Kaserne», unterstrich Fehr. Beeindruckt habe ihn auch die Disziplin während des Defilees durch Birmensdorf: «Ich gratuliere Ihnen zur Art und Weise, wie Sie sich präsentiert haben, das war erste Sahne.» Dabei hob er in seiner Rede ebenfalls die Vorzüge des Milizsystems hervor und lobte das persönliche Engagement der Soldaten zugunsten der militärischen Dienstleistung. «Wir sind heute ein sehr stolzer Militärkanton», schloss er seine feurige Ansprache.

Willkommensgrüsse übermittelte auch der Gemeindepräsident von Birmensdorf, Werner Steiner (SVP). Dabei unterliess auch er es nicht, sich für die Bereitschaft der Soldaten, im Ernstfall 365 Tage zur Verfügung zu stehen, zu bedanken. «Wir sind froh, eine Organisation zu haben, die sich für unsere Sicherheit einsetzt.» Als altgedienter Offizier mit über 1000 Diensttagen sei ihm auch die Kameradschaft in bester Erinnerung geblieben. Um diese zu pflegen, seien die neuen Rekruten auch in den Birmensdorfer Restaurants willkommen. Merkliche Folgen für die Einwohner dürfte dieser Umzug ansonsten kaum haben. Er hofft jedoch, dass die neuen Rekruten den Namen von Birmensdorf in die Schweiz hinaus tragen, wie dies bei den schon bestehenden grossen Waffenplätzen der Fall sei. Natürlich durfte zum Schluss des feierlichen Anlasses die Nationalhymne nicht fehlen, gespielt von der Polizeimusik.