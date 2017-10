Zu einem kalten Wintertag gehört ein wärmendes Käsefondue einfach dazu. Und auch dieses Jahr öffnet in Schlieren das Fondue-Chalet wieder pünktlich zur kalten Saison seine Türen. Jedoch an einem anderen Standort als noch 2016. Das Chalet feierte 2013 in Dietikon Premiere, stand dann drei Jahre auf dem Schlieremer Stadtplatz und zieht nun auf das ehemalige Geistlich-Areal um, wo Freunde des geschmolzenen Käses, und des damit verbundenen Geruchs, neu verköstigt werden. Der neue Standort am Rietpark – nahe an der grossen Bernstrasse-Kreuzung – befindet sich in Gehweite zum Bahnhof.



«Für uns ist dieser Platz die beste Lösung», sagt Organisator Marco Mordasini. Als klar geworden sei, dass der Stadtplatz aufgrund der Limmattalbahn keine langfristige Lösung mehr sei, habe man eine Alternative gebraucht und diese auf der anderen Seite der Zuggleise auch gefunden. «In vielerlei Hinsicht ist der neue Standort besser», so Mordasini. Man habe für das Chalet viel mehr Platz, es sei weniger eng und auch die Parkplatzmöglichkeiten seien um einiges besser als in den vergangenen Jahren. Mit der Stadt habe man lange diskutiert, schlussendlich habe sich dann die Lösung mit dem Geistlich-Areal ergeben.