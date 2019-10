Die Limeco in Dietikon baut seit 2017 ihr Regiowärmenetz stark aus, um grosse Teile des Limmattals damit zu erschliessen. In Oberengstringen soll das Regiowärmenetz zwischen Herbst 2020 und Herbst 2022 ausgebaut werden. Etwa ab Herbst 2021 sollen das Zentrum und das Gemeindehaus in Oberengstringen mit Limeco-Regiowärme beliefert werden. Dafür hat der Gemeinderat nun eine entsprechende Absichtserklärung abgegeben. Liegenschaftenvorstand Jean Fritz Weber (SVP) wird die Gemeinde Oberengstringen in den weiteren Gesprächen für den Wärme-Anschluss vertreten. (liz)