Follador übernimmt die Nachfolge des zurückgetretenen Bruno Hüppi, der die Bezirkspartei während den letzten drei Jahren präsidierte, schreibt der Vorstand in einer Mitteilung. Follador ist seit 1993 in Urdorf wohnhaft und seit 1997 Mitglied der CVP. Von 1998 bis 2010 war er in der Schulpflege als Finanzvorstand tätig. Von 2012 bis 2017 war er Präsident der CVP Urdorf. Seit April 2017 ist er Mitglied des Urdorfer Gemeinderats und steht dem Ressort Planung, Bau und Umwelt vor.