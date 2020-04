Das jährliche «April, April!» fiel aus: Weshalb der 1. April dieses Jahr eine Pause gemacht hat

Auch heutzutage wird dieser Tradition, an diesem einen Tag den lieben Mitmenschen einen Bären aufzubinden, noch gefrönt. Teils mit unglaublich fantasievollen Ideen. Selbst die Medien machen mit. So versuchen Zeitungen zum Beispiel, mit den irrwitzigsten Lügengeschichten die Leser und ­Leserinnen in den April zu schicken. Mit riesigem Erfolg, wie dann in der Ausgabe vom 2. April berichtet wird.

Sie wissen, welches Datum wir heute haben? Richtig, der 8. April. Gehen wir nun genau eine Woche zurück, dann landen wir … Schon wieder richtig. Beim 1. April. Ein Datum, an dem wir uns früher die übelsten Scherze erlaubt hatten. «Herr Lehrer, Ihr Hosen- laden steht offen!», war noch einer der harm­loseren. Berühmt war auch der mit den Schnür­senkeln. Ja, ja. Wir trieben es ganz schön bunt. Aber nur an ­diesem Tag. Sonst ganz bestimmt nicht.

Ich vermute mal, dass sich auch die grössten Scherzkekse dieses Jahr zurückgehalten haben. Wie ich lese, war es in gewissen Ländern sogar unter Androhung von Strafen verboten, seine Mitmenschen reinzulegen. In Taiwan zum Beispiel drohten drei Jahre Gefängnis. In Thailand sogar fünf. In diesem Zusammenhang ist bedauerlich, dass nicht auch die USA so reagiert haben. Sonst wäre dem Typen im Weissen Haus, der das ganze Jahr den 1. April feiert, endlich das Maul gestopft worden.

Ich für meinen Teil habe mir dieses Jahr keinen Scherz erlaubt. Doch merken Sie sich den 1. April 2021. Dann kommt es knüppeldick.