Nach dem Linksrutsch von Zürich am 4. März fallen am kommenden Sonntag auch in den drei nächstgrössten Städten des Kantons wegweisende Wahlentscheide: In Winterthur findet die Stichwahl ums Stadtpräsidium zwischen Yvonne Beutler (SP) und dem Bisherigen Michael Künzle (CVP) statt. In Uster kämpfen bei den Gesamterneuerungswahlen Barbara Thalmann (SP) und Cla Famos (FDP) ums Stadtpräsidium. In Dübendorf ist nach dem Abgang des langjährigen Stadtpräsidenten und Alt Nationalrats Lothar Zjörjen (BDP) ebenfalls das Stadtpräsidium neu zu besetzen.

Gut möglich, dass nach diesem Wahlsonntag die drei grössten Zürcher Städte eine Frau im Stadtpräsidium haben: In Zürich distanzierte Corine Mauch (SP) am 4. März ihren Herausforderer Filippo Leutenegger bereits zum zweiten Mal innert vier Jahren souverän. In Winterthur könnte es ihrer Parteigenossin Beutler nun gelingen, den bisherigen Stadtpräsidenten Künzle zu stürzen.

Beutlers Chance

Im ersten Wahlgang am 4. März, damals noch nicht als Stadtpräsidiumskandidatin, erzielte Beutler bei den Winterthurer Stadtratswahlen jedenfalls das beste Resultat. Sie lag knapp 4000 Stimmen vor Künzle. Die SP wechselte in der Folge Beutler als Stadtpräsidiumskandidatin ein, obwohl diese vor den Wahlen noch erklärt hatte, sie stehe fürs Präsidium nicht zur Verfügung.