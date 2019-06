Phosphor ist eine begehrte Substanz, um Nahrungsmittel und Dünger herzustellen. Natürliche Vorkommen gibt es in der Schweiz keine, und weltweit sind sie begrenzt. In etwa 100 Jahren gehen sie zur Neige. Zu einem grossen Teil wird der Rohstoff in Übersee in Minen abgebaut und in die Schweiz transportiert, obwohl er bei uns in Mengen im Abwasser enthalten ist. Der Kanton hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, aus Klärschlamm möglichst viel Phosphor zu gewinnen. Nun ist man diesem Ziel einen Schritt näher.

Gute Ausbeute

Ein vom Kanton gefördertes Verfahren ermöglicht es, Asche aus Klärschlamm in reine Phosphorsäure umzuwandeln. Kürzlich ist es gelungen, die Machbarkeit des Verfahrens unter industriellen Bedingungen nachzuweisen. Die Ausbeute betrug über 95 Prozent. Verwendet werden kann der hochwertige Phosphor in der Düngerproduktion sowie in der Nahrungs- und Futtermittelindustrie. Ein weiterer Vorteil der heimischen Produktion ist es, dass die Umweltbelastung deutlich verringert wird.