Doch der Regierungsrat schreibt, dass die Zahl der rangierten Wagen seit 2013 «weiter abgenommen» habe. Bis zur Auflösung der Rangierbahnhöfe Däniken und Zürich Mülligen mag diese Information gestimmt haben. Angesichts der neusten SBB-Zahlen ist sie aber veraltet. Die SBB-Zahlen basieren gemäss Aussagen des SBB-Sprechers auf Durchschnittsdaten des laufenden Jahres.

Trotz der neuen Zahl von hochgerechnet über 650 000 rangierten Wagen ist man auch 2017 weit davon entfernt, die Maximalkapazität von rund 1,9 Millionen Wagen jährlich auszunutzen, für die der Rangierbahnhof Ende der 1970er-Jahre eigentlich gebaut wurde. Die Auslastung beträgt neu rund 35 Prozent. Damit ist der Rangierbahnhof Limmattal, diese zentrale Drehscheibe für den Schweizer Binnengüterverkehr, nach wie vor überdimensioniert.

Parallelen zum Gebiet Silbern

Die Antwort des Regierungsrats auf die Anfrage von Limmattaler Kantonsräten lässt zudem Fragen offen. Ob und welche Chancen ein neuer Stadtteil auf dem Rangierbahnhof-Areal zum Beispiel auch für Arbeitsplätze, Wohnraum und Steuereinnahmen bieten könnte, liess der Regierungsrat nicht abklären. Stattdessen lässt er darauf hinweisen, dass in Dietikon bereits zahlreiche andere Areale neu überbaut wurden oder noch werden. So etwa das Entwicklungsareal Niderfeld. Weiter heisst es: «Es ist zu erwarten, dass der Gestaltungsplan Silbern-Lerzen-Stierenmatt demnächst mit einigen Anpassungen neu festgesetzt werden kann.» Kantonsrat Josef Wiederkehr wählt dazu klare Worte: «Es ist höchst zynisch, im Zusammenhang mit der Planung der Zukunft des Rangierbahnhofareals das Gebiet Silbern als positives Beispiel herauszustreichen.» Denn gerade das Gebiet Silbern zeige, was passiert, wenn der Kanton seine Hausaufgaben bei einer Gebietsplanung nicht mache. Man denke an die Moorschutzverordnung, die beim Kanton jahrelang vergessen ging. Der laufende Kampf um die Moorschutzverordnung ist es, der seit Jahren den Gestaltungsplan und damit die wirtschaftliche Entwicklung behindert.

Nochmals will Wiederkehr so etwas wie in der Silbern nicht erleben. «Uns ist klar, dass der Rangierbahnhof nicht von heute auf morgen entfernt werden kann. Aber heute muss die Planung für übermorgen beginnen. Schliesslich werden Planungsprozesse immer komplizierter und langwieriger», sagt er.