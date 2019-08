Rund 1400 Menschen, historische Trams, Oldtimer und geschmückte Wagen ziehen am Sonntag über die Zürcherstrasse in Schlieren. Angeführt wird der grosse Umzug vom «Lisebethli». Das ikonische gelbe Tram fährt erstmals seit der Einstellung des Trambetriebs zwischen Schlieren und Altstetten Ende 1955 wieder durch die Stadt. Der Festumzug unter dem Motto «Wir begrüssen das 2er-Tram» gehört zu den Höhepunkten des Schlierefäschts. Wenn das «Lisebethli» sich um 11 Uhr beim Wagi-Areal in Richtung Stadtzentrum bewegt, gibt es für Schaulustige viel zu entdecken.

Nebst weiteren historischen Fahrzeugen wie dem Tram Elefant von 1930 und einem alten Saurer-Bus sind zahlreiche kulturelle Gruppen und Vereine zu Fuss, in Kutschen, auf geschmückten Wagen oder in klassischen Automobilen unterwegs (siehe Text unten). Regionale Musikkorps sorgen dafür, dass möglichst wenig Füsse am Strassenrand still bleiben und Delegationen von Limmattaler Gemeinden pflegen mit ihren Teilnahmen am Umzug die nachbarschaftlichen Beziehungen.

Gleich hinter der gelben Limmattaler Strassenbahn, der Harmonie Schlieren und einer Delegation des Schlierefäscht-OKs sowie des Stadtrats wird Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen eine Plattform geboten. Koordiniert und angeführt vom Verein Insieme Limmattal & Amt, der sich für Menschen mit geistigen Behinderungen einsetzt, präsentieren unter anderem die Vereine PluSport Amt & Limmattal sowie PluSport Behindertensport Limmattal die Vielfalt ihrer sportlichen Aktivitäten. Während erstere Organisation von den selben Leuten gegründet wurde wie «Insieme» und stärker auf geistige Behinderungen fokussiert, entstand zweitere in Oberengstringen und fördert verstärkt Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.