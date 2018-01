Mitte der 1950er-Jahre, ein genaues Datum ist nicht bekannt, erreichte den Uitiker Gemeinderat ein Schreiben der Flugsicherung des Flugplatzes Kloten. Darin hiess es, dem geplanten Fallschirmabsprung in die Gemeinde könne aus sicherheitstechnischen Gründen nicht stattgegeben werden. «Wir waren nicht schlecht überrascht», schrieb der damalige Sicherheitsvorsteher Hans Ulrich Müller in einem internen Gemeindedokument. «Hatten wir doch keine Ahnung davon, dass der Wirt des Restaurants Des Alpes über Uitikon per Fallschirm abspringen und direkt auf dem bereitgestellten Pferd im Sattel landen wollte.»

Bei diesem waghalsigen Wirt handelt es sich um Josef Herzog, der die Bevölkerung und den Gemeinderat, aber auch die Medien und die kantonalen Behörden jahrelang in Atem hielt. Im aktuellen Weihnachts-Kurier der Gemeinde rollt die Historikerin Sonja Furger die Uitiker Jahre des Klamauk-Wirten, wie er auch gern genannt wurde, auf und zeichnet dabei ein Bild eines Selbstdarstellers widerwillen.

Zehn Jahre bevormundet

Josef Herzog habe es zeit seines Lebens gefallen, sich in verschiedenen Rollen öffentlich in Szene zu setzen. 1906 geboren wuchs er im Aargauer Weiler Degermoos bei Pflegeltern auf und machte die Ausbildung zum Schuhmacher. Bereits 1927 eröffnete er in Zürich Aussersihl seine Werkstatt, organisierte ab 1930 Velorennen auf dem Üetliberg und gründete einen Boxklub. Über eine Erbschaft sei er zu Geld gekommen, spekulierte man, das er in Häuser in Zürich und Volketswil investierte. 1935 wurde er zur Fasnachtszeit verhaftet, zwangshospitalisiert und von dort an für zehn Jahre bevormundet.

Im Mai 1955 kaufte er das Des Alpes an der Stallikerstrasse 10 in Uitikon, wo er zuvor einzelne Anlässe durchgeführt und seine Pferde untergestellt hatte. Sein Ziel war es, aus dem Restaurant einen Reiter-Treffpunkt zu machen. Selber verfügte er jedoch über kein Wirtepatent. Dieses sei ihm aufgrund von Streitereien niemals erteilt worden, was Herzog abhängig von Pächtern oder Gerantinnen machte. Diesen überliess er das Wirten jedoch nicht alleine, sondern sah sich selber als Gastgeber und Entscheidungsträger, was zu zahlreichen Pächterwechseln und gar zu mehreren kürzeren und längeren Schliessungen des Restaurants führte.

Mistchratzerli auf dem Miststock

Bereits in den ersten Betriebswochen im Sommer 1955 reichten mehrere Anwohner Lärmklagen ein. Besonders stossend seien etwa die aus offenen Fenstern dröhnende Musik, die lärmenden Gäste und die wild parkierten Autos entlang der Stallikerstrasse gewesen. Rasch verlor Herzog die Unterstützung der lokalen Behörden, die auch bald damit begannen, die Störungen, die vom Des Alpes ausgingen, zu dokumentieren. Wegen dieser Aufzeichnungen ist auch der eingangs geschilderte Plan bekannt, wonach Herzog per Fallschirm auf einem Pferderücken landen wollte. Mit solchen wilden Einfällen zog der Wirt viel Aufmerksamkeit auf sein Lokal.