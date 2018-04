Was, wenn ich die Lehrer meines Kindes nicht verstehe? Wie soll ich meiner Tochter bei den Hausaufgaben helfen? Wie werde ich an einem Elternabend zurechtkommen? Diese Fragen gehen vielleicht manchen fremdsprachigen Eltern bei der Erziehung des Kindes durch den Kopf. Sie wollen einen Deutschkurs besuchen, können sich aber beide nicht von der Betreuung des Nachwuchses befreien.

Diese Sorgen müssen sich solche Eltern in Unterengstringen bald nicht mehr machen. Denn nach den Frühlingsferien startet in der Gemeinde das Pilotprojekt Muki. Es handelt sich dabei um einen Deutschkurs der anderen Art. Während die Eltern in einem Zimmer Deutsch lernen, spielen deren Kinder in zwei Nebenräumen unter Aufsicht zweier Betreuungspersonen. An der Schule Büel werden die Eltern zwei Mal wöchentlich von neun bis elf Uhr zusammenkommen. Das Projekt soll bis zu den Sommerferien dauern. «Wir haben gemerkt, dass immer weniger Kinder im Kindergarten Deutsch sprechen können und dass die Eltern bei Elterngesprächen Dolmetscher brauchen», sagt Martin Amann, Projektleiter des Muki-Deutschkurses und Schulpfleger an der Primarschule Büel.

«Mütter haben es schwieriger»

Finanziert wird der Kurs von der Gemeinde Unterengstringen. Die Schule stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. «Das Projekt entstand spontan. Wir starten im kleinen Rahmen. Wir haben aber schon Anfragen von anderen Gemeinden bekommen», sagt Amann.

Es sei geplant, insgesamt acht Personen anzufragen. Darunter Sozialhilfeempfänger oder Asylbewerber, erklärt der Projektleiter. Der Kurs richtet sich vor allem an Frauen mit Kindern bis zum Kindergartenalter. «Mütter haben es schwieriger, weil sie in anderen aber auch in unserer Kultur mehrheitlich die Betreuung ihrer Kinder übernehmen müssen. Mütter können sich nicht so einfach wie Väter von der Betreuung befreien», sagt Amann.