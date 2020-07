Dicke Rauchwolken über Schlieren: Brand in Recyclingfirma an der Industriestrasse

An der Industriestrasse in Schlieren ist heute Morgen ein Brand in einer Recycling-Firma ausgebrochen. Die Rauchwolke ist im Umkreis gut erkennbar und breitet sich über Schlieren aus. Die Stadt Schlieren empfiehlt wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen auszuschalten.

Die Feuerwehr ist zusammen mit der Kantonspolizei Zürich sowie mit Baustatikern vor Ort, die Löscharbeiten sind im Moment noch im Gang. Ein Löschzug von Schutz und Rettung wurde laut Medienstelle der Kantonspolizei Zürich ebenfalls aufgeboten und wird bei den Löscharbeiten mithelfen.