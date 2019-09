Im Spital Limmattal hat Alain Rudiger nun die Position als Chefarzt Medizin angetreten. Er nimmt damit auch in der Spitalleitung Einsitz, wie das Spital gestern mitteilte. Zuletzt arbeitete Rudiger als stellvertretender Leiter der Intensivstation für Herz- und Gefässchirurgie am Universitätsspital Zürich. Er tritt die Nachfolge von Basil Caduff an, der pensioniert wurde. Alain Rudiger studierte von 1990 bis 1996 Medizin an den Universitäten Basel sowie Heidelberg und absolvierte 2003 den Facharzt Innere Medizin sowie 2005 den Facharzt Intensivmedizin. Er habilitierte an der Uni Zürich, wo er 2019 zum Titularprofessor ernannt wurde. Grundlage für die Bewältigung der immer komplexer werdenden medizinischen Herausforderungen ist für ihn laut Mitteilung «eine interdisziplinäre, multiprofessionelle Zusammenarbeit aller beteiligten Fachpersonen».