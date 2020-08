Laut der Statistik der Gesundheitsdirektion ist dies der erste Corona-Tote seit dem 10. August.

Die registrierten Infektionszahlen steigen seit Anfang dieser Woche deutlich an: Am Montag wurden 44, am Dienstag 67, am Mittwoch 69 und am Donnerstag bereits 76 neue Fälle gemeldet. Der Sieben-Tage-Mittelwert, also der Schnitt über die vergangenen sieben Tage, stieg in dieser Zeit von 52,3 auf 61,3 Fälle.