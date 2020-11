Die Dietiker sagen Ja zu ihrem Haus der Bevölkerung

Der Zehntenscheune-Kredit war auf der politischen Ebene von rechts bis links weit gehend unbestritten. An der Urne hatte das Projekt einen etwas schwereren Stand: 2549 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, 1803 ein Nein. Die Sanierung und der Umbau des historischen Gebäudes sind damit mit einem Ja-Stimmenanteil von 58,6 Prozent genehmigt worden. Die Stimmbeteiligung lag bei 36,17 Prozent.

Spätestens 2024 soll die Zehntenscheune als «Haus der Bevölkerung» eröffnet werden. Das Umbauprojekt sieht insbesondere vor, dass im Dachgeschoss ein Mehrzwecksaal eingerichtet wird, der bis zu 150 Sitzplätze und eine flexibel aufbaubare Bühne aufweist. Durch die flexible Infrastruktur soll die Scheune ein breites Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten bieten, wobei unter anderem Aufführungen, Ausstellungen, Bankette und Sitzungen denkbar sind. Die Scheune soll Vereinen, Parteien und Privatpersonen offen stehen.

Vereinzelte Kritik an hohen Kosten

Der beantragte Kredit von 4,8 Millionen Franken wurde von verschiedenen Stimmbürgern als zu hoch eingestuft. Auf Flugblättern und Plakaten wurde das Projekt deshalb zur Ablehnung empfohlen. Alle im Stadtparlament vertretenen Parteien hatten hingegen am Ende geschlossen die Ja-Parole ausgegeben.

Die SVP hatte beispielsweise darauf hingewiesen, dass eine Sanierung der Liegenschaft ohnehin anstehen würde, um sie zu erhalten. Dies alleine würde rund 1,3 Millionen Franken kosten, ohne dass «die Bevölkerung einen Mehrwert hätte». Eine renovierte und umgebaute Zehntenscheune würde «für Dietikon einen grossen und schönen Mehrwert darstellen», hatte die EVP festgehalten. Zudem werde dem historischen Kern von Dietikon mit der Zehntenscheune sowie dem «Alten Bauamt» und dem bereits sanierten «Alten Bären» neues Leben eingehaucht, strich die SP hervor.

Und alle Parteien hatten am Ende den Saal als wichtige Ergänzung für Dietikon eingestuft. Einzig die FDP brachte angesichts hoher Folgekosten gewisse Vorbehalte an. Sie regte an, dass das Kulturangebot grundsätzlich betrachtet wird und nach Eröffnung des neuen «Haus der Bevölkerung» beispielsweise der Stadtkeller, der über keinen Notausgang verfüge, geschlossen werde.

