Heute setzt sich die Schulleitung aus dem Präsidenten (Gesamtverantwortung), der Rektorin (Lehre), dem Vizepräsidenten für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen, dem Vizepräsidenten für Finanzen und Controlling und dem Vizepräsidenten für Personal und Ressourcen zusammen.

Die beiden neuen Vizepräsidien sollen die immer wichtiger werdenden Themengebiete "Leadership und Personalentwicklung" sowie "Wissenstransfer und Wirtschaftsbeziehungen" umfassen. Gewählt werden sie auf Vorschlag des ETH-Präsidenten vom Aufsichtsgremium über den ETH-Bereich, dem ETH-Rat.

"Personal- und Führungsfragen sind in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Deshalb sind wir zum Schluss gekommen, dies auch organisatorisch-strukturell abzubilden", wir ETH-Präsident Joël Mesot in der Mitteilung zitiert. Dank dieser Bündelung könne sich die ETH weiter verbessern. Zudem lege man ein zusätzliches Gewicht auf die Förderung von Frauen.

Grade wegen einer Frau geriet die ETH in letzter Zeit in die Schlagzeilen - und zwar weil die Hochschule einer Professorin kündigen will. Die Frau warf der Hochschule unter anderem gravierende Führungsmängel vor.