DirektionswechseI per Ende August: Regionaldirektor Marco Gugolz wechselt zur Klinik Hirslanden

Dies teilte die Hirslanden-Gruppe am Donnerstagabend mit. Der 44-jährige Gugolz sei aufgrund früherer beruflicher Tätigkeiten an der Klink St. Anna in Luzern und an der Klinik Hirslanden in Zürich mit der Hirslanden-Gruppe bestens vertraut. Er werde seine neue Stelle per 1. September 2020 antreten.