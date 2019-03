Was verbirgt sich wohl hinter der braunen Fassade am Dorfausgang von Birmensdorf? Dieser Frage gingen 15 Interessierte am Dienstagabend auf die Spur. Während der Führung, die vom Frauenverein Birmensdorf organisiert wurde, erhielten sie einen Einblick in die Traditionsdruckerei Wolfensberger.

Sie wurden zu den modernen Druckanlagen geführt, sahen Maschinen, die Bücher mit einem Goldschnitt versehen, und konnten eine alte Steindruckpresse begutachten. Der Frauenverein Birmensdorf organisiert drei- bis viermal pro Jahr einen Ausflug. «Diese Führung ist nun zum dritten Mal ausgebucht», sagte Andrea Streif. Sie ist Präsidentin des Frauenvereins und organisiert nebst den Seniorennachmittagen und Kleiderbörsen auch Ausflüge. Diese sind jeweils ebenfalls für Interessierte ausserhalb des Vereins offen.

Das war wohl der Grund, weshalb auch einige Männer an der Führung in der Druckerei Wolfensberger teilnahmen. Das Unternehmen druckt seit 1985 in Birmensdorf. Auf ihrer Tour durch das Gebäude beäugten die Senioren die Maschinen und Druck-Erzeugnisse. «Hier sieht man die Arbeit, die hinter dem ganzen Papier steckt», meinte eine Teilnehmerin.