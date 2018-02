Im Furttal fehlt das Wasser für die Landwirtschaft – Gemüseproduzenten und Landwirte können ihre Felder nicht mehr ausreichend versorgen und bewässern. Bald soll dieses Problem jedoch gelöst sein. Mittels eines Pumpwerks wird in Oetwil vom Looächer, einem Feld zwischen Tennisplatz und Mutschellenstrasse, Limmatwasser durch eine Pipeline über den Hüttikerberg in das Furttal gepumpt und in den verschiedenen Furttaler Gemeinden für die Landwirtschaft verteilt.

Für Fritz Meier Junior, Mitgründer der Bewässerungsgenossenschaft Furttal, ist die möglichst baldige Wasserversorgung des Furttals zentral. «Im Furttal gibt es schon seit je her zu wenig Wasser. Wir sind daher darauf angewiesen, möglichst schnell eine Lösung zu finden.» Das im Furttal verwendete Wasser stamme hauptsächlich aus dem Zürichsee und werde dann für den Trinkwassergebrauch aufbereitet. «Für die Landwirtschaft reicht dann einfach das Wasser nicht mehr», sagt Meier. Bis anhin habe man die fehlenden Wassermengen noch aus dem taleigenen Furtbach ausgleichen können, jedoch entzog das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) den Landwirten die Konzession für die Wasserentnahme und verlängerte diese nur noch provisorisch.