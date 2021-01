Ein Jahr nach tödlichem Baustellenunfall: Familie des Maurerlehrlings fühlt sich allein gelassen

Am 5. Dezember 2019 verunglückte der 15-jährige Maurerlehrling Y. R. (Name der Redaktion bekannt) aus Geroldswil auf einer Baustelle in Dietikon tödlich, als ein rund zwei Tonnen schweres Betonelement auf ihn stürzte. Auch mehr als ein Jahr nach dem tragischen Vorfall sind die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft zum Unfallhergang noch immer am Laufen. Für die Familie des Opfers ist das ein unzumutbarer Zustand, wie sie dem «Blick» erzählt. Warum musste der Unerfahrenste der Dietiker Baufirma (Name der Redaktion bekannt) am gefährlichsten Ort der Baustelle arbeiten? Weshalb wurden die Betonplatten so platziert, dass sie jederzeit umkippen konnten? Diese Fragen konnten der Familie bislang weder die Behörden noch die beteiligten Firmen beantworten.

Die Ungewissheit nagt an den Hinterbliebenen. «Wir halten es fast nicht mehr aus. Es geht uns immer schlechter. Die Verantwortlichen verhalten sich, als sei nichts Schlimmes passiert», zitiert der «Blick» den Vater des Verstorbenen. Enttäuscht zeigt sich die Familie auch über die fehlende Empathie der am Unfall beteiligten Firmen. Erst am Abend nach dem Ereignis habe der Lehrmeister sie besucht und kurz über die Umstände gesprochen.