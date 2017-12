Wie die Autoren im Buch mit Bildern, detaillierten Beschreibungen von Strassenzügen und Plätzen sowie statistischem Material belegen, ist die Entwicklung des Tram- und Busnetzes im Stadtquartier Aussersihl eng mit Geschichten zum Leben und der Entwicklung des Quartiers verbunden. Entsprechend ist die Publikation mit Gastbeiträgen – etwa einem Liebesbrief ans «Achti-Tram» – bestückt.

Hannes Lindenmeyer bedankt sich in seiner Ode mit den Worten «Tag für Tag grüsst mich um 5 Uhr 10 Dein Jammern im Rank von der Feld- in die Hohlstrasse. Ich drehe mich dankbar nochmals ins Kissen und bin froh, dass Du Deinen Job in diesen frühen Morgenstunden ohne mich machst.»

Eine Tramlinie mit Ecken

Kaum eine Tramlinie in der Stadt Zürich ist von so vielen rechtwinkligen Haken auf seiner Strecke gekennzeichnet, wie die Tramlinie 8 – besonders auf der Höhe Bäckeranlage. Mehr aber als eine Ode ist das poetische Stück Lindenmeyers Art, dem «Achti» seine Liebe zu erklären: «Jetzt sowieso, wo wir wissen, dass Du aus Deinem Gleis, das Du seit bald hundert Jahren befährst, ausbrechen willst, hinten hinaus in den Wilden Westen der Stadt.»

Mit der Erweiterung der Tramlinie verbinden sich nun die Stadtkreise 4 und 5 über die SBB-Gleise hinweg. Auch in diesem Falle ist der Ausbau des Tramnetzes eng mit der Bevölkerungsentwicklung im aufstrebenden ehemaligen Industriequartier verbunden. Zwischen dem Hardturm und den Viaduktbögen bei der Josefswiese leben heute drei Mal mehr Menschen als noch vor 20 Jahren.