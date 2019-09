Die Primizfeier von Johannes Häuselmann in der römisch-katholischen Kirche in Urdorf war ein Grossereignis: An die 500 Personen waren zugegen, als der gebürtige Urdorfer vor rund eineinhalb Jahren die erste Eucharistiefeier in seiner Heimatpfarrei abhielt.

Der Alltag des heute 33-Jährigen findet jedoch in Rom statt. Dort arbeitet er seit neun Jahren in der Gemeinschaft Werk Jesu des Hohepriesters und lebt in einer Wohngemeinschaft mit zwei Mitbrüdern. Im Interview erzählt der einstige Banker, wie erfüllend sein Leben in der Ewigen Stadt ist, wie er Gott immer näher kommt und weshalb er im Vatikan auch nur ein Tourist ist.

Wie dürfen wir Sie heute anreden, als Herr Pfarrer oder Hochwürden?

Johannes Häuselmann: Seit der Priesterweihe im Dezember 2017 habe ich einen neuen Namen angenommen: Pater Pascal. Dies soll ausdrücken, dass ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat. Meinen ursprünglichen Namen Johannes hätte ich auch behalten können, aber seit meiner Studienzeit verehre ich den spanischen Heiligen Pascal Baylon sehr, und so hab ich ihn mir zum Vorbild genommen.

Pater Pascal, wie denken Sie an Ihre Primizfeier in Urdorf zurück?

Mir fehlen noch heute die Worte, um all das Schöne an dieser Primizfeier beschreiben zu können. Es war einfach überwältigend! Besonders berührt hat mich, dass so viele Menschen gekommen sind und viele freiwillige Helferinnen und Helfer bei diesem Anlass mitgewirkt haben. Nur dank ihres Einsatzes konnte diese schöne Feier so gut organisiert stattfinden. Dafür bin ich heute noch allen dankbar.

Sie arbeiten in Rom für die Gemeinschaft Werk Jesu des Hohepriesters. Wie sieht Ihr Alltag aus?

Das Wichtigste im Leben eines Priesters sind die Gebetszeiten und die tägliche Feier der Heiligen Messe, in der ich alle Anliegen, die mir die Menschen anvertraut haben, vor Gott bringe, aber auch selber Kraft und Stärke erfahren darf