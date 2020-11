Ein zweigeteilter Bushof ermöglicht einen Park am Dietiker Bahnhof

Der graue Platz vor dem Dietiker Bahnhof, auf dem heute die vielen langen Busse hin- und herfahren, soll zu einem kleinen Stadtpark werden: Eine städtebauliche Studie sieht an dieser Stelle einen weitgehend verkehrsberuhigten Platz mit vielen Bäumen vor.

Der attraktive Stadtplatz wird möglich, indem der Busverkehr neu organisiert wird. Statt eines zentralen Bushofs direkt vor dem Bahnhofsgebäude wird er zweigeteilt: Es werde im Norden und Süden des Platzes zwei Businseln geschaffen. Dazwischen entsteht der Raum für den verkehrsberuhigten Platz.

Der bestehende Bushof muss ohnehin neu erstellt werden. Er genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. So sind die im Einsatz stehenden Gelenkbusse zu lang für die Haltekanten. Diese sind zudem nicht behindertengerecht ausgebildet. Schliesslich ist auch die Anordnung der Haltestellen alles andere als ideal; sie erschwert heute die Betriebsabläufe.

Studie ermöglicht weitreichende Umgestaltung

Das neue Konzept mit zwei Businseln ist im Rahmen einer städtebaulichen Studie entwickelt worden, welche die Stadt Dietikon und die SBB gemeinsam in Auftrag gegeben haben. Sie planen eine weitreichende Umgestaltung des Bahnhofsgebietes.

Dieses Areal im Dietiker Stadtzentrum soll «zu einer Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs» und «einem attraktiven Standort für Wohnen und Arbeiten» weiterentwickelt werden, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Sie beabsichtige, «das Bahnhofsgebiet mit einer hohen Nutzungs- und Erlebnisdichte zu stärken».

Der Fokus liege dabei - neben der Optimierung des Bushofs - insbesondere auf dem Verkehr rund um den Bahnhof. Im Weiteren soll der öffentliche Raum aufgewertet und die Aufenthaltsqualität verbessert werden.

SBB planen neuen Stadtteil

Die SBB wollen am Dietiker Bahnhof investieren. Gemäss städtebaulicher Studie werden sie nördlich des Bahnhofsgebäudes auf dem heutigen P+R-Areal mehrere Gebäude erstellen.

Gegenüber des Bezirksgefängnisses ist ein Gebäude «mit verschiedenen Nutzungen» vorgesehen. Zudem ist eine Wohnüberbauung mit einem bis zu 50 Meter hohen Hochhaus als Abschluss an der Überlandstrasse geplant. «Neben rund 2000 Wohnungen im mittleren Preissegment entstehen zudem mindestens 1200 Quadratmeter publikumsorientierte Nutzung in den Erdgeschosses sowie 2800 Quadratmeter an Büro- und Dienstleistungsflächen», heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

Das bestehende Bahnhofsgebäude soll erhalten und aufgestockt werden. Im Norden könnte es verlängert werden, auf der anderen Seite könnte es allenfalls ein wenig gekürzt werden. Gemäss favorisierter Studie wird nämlich auf der Südseite ein Rückbau vorgeschlagen, damit der heute enge Fussgängerbereich geöffnet werden kann. So würde ein besserer Personenfluss zwischen Bahn, Bus und der im Bau befindlichen Haltestelle der Limmattalbahn geschaffen.

Die Planungen gehen weiter

In ihrer Mitteilung schreibt die Stadt von «einem lebendigen Stadtteil», der direkt am Bahnhof entstehen könnte. Auf Basis der Studie wird sie nun die Planung von Bushof und Bahnhofplatz vorantreiben. Die SBB werden gleichzeitig das Richtprojekt für den Gestaltungsplan in Auftrag geben und daran anschliessen einen Architekturwettbewerb durchführen.

Die weiteren Schritte, welche neben der Planung unter anderem auch Volksabstimmungen umfassen, werden ihre Zeit benötigen. Gemäss Studie ist eine Realisierung von Bushof und Bahnhofplatz zwischen 2028 und 2031 realistisch.

Update folgt