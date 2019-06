Am späten Freitagnachmittag ist die Abwasserreinigungsanlage (Ara) Birmensdorf nach einem fünfjährigen Um- und Ausbau offiziell eingeweiht worden. Ringo Keller, Birmensdorfer Gesundheitsvorstand (SVP) und Präsident des Zweckverbandes Kläranlage, konnte dabei eine positive Bilanz ziehen. Er sprach denn auch von «einer sauberen Sache». So verlief die intensive Bautätigkeit, an der rund 110 verschiedene Unternehmen beteiligt waren, ohne Unfälle. Zudem dürfte die Abrechnung am Ende innerhalb des von den Zweckverbandgemeinden gesprochenen Kredits von 25,6 Millionen Franken bleiben. «Es zeichnet sich eine Punktlandung ab», meinte Keller gestern. Schliesslich sei die Ara an der Reppisch nun auch für die Zukunft gerüstet.

Ausbau wegen Bauboom

Mit dem erfolgten Ausbau ist die Kapazität der Ara so ausgelegt, dass sie für ein Einzugsgebiet von 33'000 Einwohnern ausreicht. Dies sollte angesichts der Prognosen bis ins Jahr 2035 genügen. Zuvor war die Anlage für 26'700 Einwohner bereit. Die Zahl der Bewohner im Ara-Gebiet, das vom Türlersee bis nach Birmensdorf reicht, war in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als erwartet. Dies spiegelte sich in der Zulaufbelastung nieder. Die biologische Reinigung verfügte noch über Reserven von rund fünf Prozent.

Zudem war unter anderem auch das Regenüberlaufbecken relativ knapp bemessen. Nun kann es 2000 Kubikmeter aufnehmen, vier Mal mehr als zuvor, wie Ara-Betriebsleiter Stefan Mathieu auf einem Rundgang durch die neue Anlage sagte. «Es muss aber nur 30 Minuten heftig regnen, dann ist es voll.»