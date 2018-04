Als die Seidenstoffproduktion die -zwirnerei im 17. Jahrhundert abzulösen begann, erfuhr die Zürcher Seidenindustrie einen Aufschwung. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war die Limmatstadt ein weltweit bedeutendes Zentrum der Seidenverarbeitung. 2012 wurde die Seidenindustrie deshalb auch vom Bundesamt für Kultur in die Liste der lebendigen Traditionen aufgenommen. Diese basiert auf dem Unesco-Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes.

Die Mode macht Banken gross

Den Höhepunkt erlebte die Seidenindustrie in den Jahrzehnten vor der ersten Eingemeindung von 1893, als Zürich zwischenzeitlich der zweitgrösste Hersteller des edlen Stoffes weltweit war. Mit einer Jahresproduktion von über 50 Millionen Metern zählte Zürich gemeinsam mit Krefeld, Como und Lyon zu den führenden Zentren der europäischen Seidenindustrie. Als typisch zürcherisch galten «geflammte Tücher», feine Beuteltücher zum Sieben von Mehl und schwarze Seidenstoffe. Exportiert wurden die Tücher unter anderem nach Südfrankreich, England, Ungarn sowie Russland und in die USA.

Einzelne Textilhäuser begannen sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts auch als Banken zu betätigen. Bis in die Mitte des nächsten Jahrhunderts war der Zürcher Finanzplatz eng mit dem Textil- und Speditionsgeschäft verbunden. Nicht nur den Bankensektor hat die Zürcher Mode gross gemacht, auch die Maschinenindustrie hängt eng mit der Seidenherstellung zusammen. So entwickelten sich aus ursprünglichen Spinnereien die Escher Wyss Maschinenfabrik, das Winterthurer Bauunternehmen Rieter oder die Maschinenfabrik Rüti.

Die Seidenverarbeitung breitete sich hauptsächlich am linken Zürichseeufer von der «roten Fabrik» Wollishofen über die Seidenwebereien Schwarzenbach und Hess sowie Weidmann in Thalwil bis zu Stünzi in Horgen oder Gessner in Wädenswil aus. Einige Fabriken gab es im Raum Winterthur, in Höngg und im Knonauer Amt. Der Handel dagegen konzentrierte sich bei den Zürcher Seidenhöfen. Im 19. Jahrhundert galten sie als die grössten Schweizer Unternehmen und waren gleich bedeutend wie jene der Uhrenindustrie.

Im Gedächtnis bewahren

Die Weltwirtschaftskrise in den späten 1920er-Jahren, das Aufkommen der Kunstseide sowie verspätete Anpassung der Unternehmensstrukturen wegen des sich wandelnden Seidenmarktes provozierten einen starken Rückgang der Seidenweberei in Zürich. In den 1970er-Jahren löste die Ölkrise eine Welle von Betriebsschliessungen aus. Die beiden Zürcher Firmen Gessner und Weisbrod-Zürrer gehörten 2011 zu den letzten Seidenwebereien des Landes. In der Stadt Zürich produziert seit knapp 40 Jahren noch das Unternehmen Fabric Frontline die edlen Stoffe.