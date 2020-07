Elf Stunden Techno am Stück: Zürcher Street Parade dieses Jahr im Radio statt auf der Strasse

Am 8. August sendet Street Parade Radio elf Stunden Techno am Stück, wie die Organisatoren der Street Parade am Donnerstag mitteilten. Die elfstündige Beschallung ohne Unterbrechung werde die Street Parade in Wohnzimmer, Gärten, Balkone und auf Terrassen bringen. Ausgestrahlt wird die Sendung über Virgin Radio.