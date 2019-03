Am Samstag bestreitet der FC Dietikon sein letztes Freundschaftsspiel vor Beginn der Rückrunde. Gegen Rüti, das ebenfalls in der 2. Liga interregional spielt, können die Limmattaler nochmals Spielzüge testen, bevor es dann am 17. März gegen Freienbach ernst gilt. Die Dietiker blicken auf eine äusserst erfolgreiche Hinrunde zurück: Von 13 Partien haben sie nur eine verloren und stehen deshalb mit einem Punkt Vorsprung auf NK Pajde an der Spitze der Tabelle der Gruppe 5.

Auch erfolgreich waren die Dietiker in der Winterpause. Aus den bisherigen acht Testspielen resultierten drei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen – einmal gegen den Erstligisten Tuggen und einmal gegen den Zweitligisten Urdorf. «Gegen die Urdorfer haben wir allerdings auch alle spielen lassen», so Paiva.

Gegen Dübendorf und Seuzach, direkte Konkurrenten in der 2. Liga interregional, gewann der FCD. Auch deshalb zeigt sich Trainer João Paiva mit der Vorbereitung bisher zufrieden. «Die Spieler haben es sehr gut gemacht», sagt er. «Fast alle konnten sämtliche Trainings absolvieren, und auch das Trainingslager, das wir in Portugal durchgeführt haben, war sehr positiv.»

Optimistisch stimmt Paiva auch, dass Dietikon während der Winterpause keine Abgänge verkraften musste. «Alle Spieler sind geblieben», sagt er, «und das ist auch schon ein Erfolg.» Bedarf, neue Spieler zu verpflichten, sahen die Vereinsverantwortlichen einzig auf der Torhüterposition. Dort fällt Stammgoalie Alpay Inaner aus, da er seinen Militärdienst leisten muss. Für ihn hat Dietikon Predrag Pribanovic in die Mannschaft geholt, der bereits 2017 ein halbes Jahr für die Limmattaler gespielt hat.

Verletzter Routinier kehrt zurück

Ebenfalls im Militär ist Innenverteidiger Edi Duvnjak. Seine Absenz wollen die Dietiker jedoch mit den bestehenden Spielern auffangen. Beispielsweise mit Naim Haziri. Der Dietiker Routinier und Führungsspieler kehrt ins Team zurück, nachdem er in der Hinrunde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden und daher nur in vier Partien zum Einsatz gekommen war. Seinen letzten Ernstkampf hatte er am 13. Oktober gegen Wangen bei Olten bestritten.